Свыше семи тысяч бутылок с водой раздали перевозчики Подмосковья в самые жаркие дни

Подмосковные перевозчики в аномальную жару раздали пассажирам свыше семи тысяч бутылок с водой, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мобильные пункты раздачи воды на железнодорожных станциях, автовокзалах и автостанциях организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров. Также воду раздают в автобусах и такси, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В Подмосковье для обеспечения комфорта пассажиров перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать воду. <…> Воду в жаркие дни можно получить на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях в часы пик», — отметил глава областного Минтранса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты Подмосковья выйдут сорок новых автобусов.