Свыше семнадцати тысяч человек посетили тюбинговые горки Московской области на прошлой неделе
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе посещаемость тюбинговых горок Подмосковья составила более 17 тысяч человек, в общей сложности для жителей региона оборудовали 39 горок. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
В ведомстве уточнили, что 11 горок расположены на территории парков Подмосковья, еще 28 — на других общественных территориях. Ознакомиться с адресным списком тюбинговых горок можно здесь.
«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.