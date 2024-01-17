Свыше семнадцати тысяч человек посетили тюбинговые горки Московской области на прошлой неделе

«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.