Свыше шестисот человек убирали снег в парках Подмосковья на прошлой неделе

Последствия снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья на прошлой неделе устраняли 615 человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«За прошедшую неделю января в уборке снега было задействовано более шестисот человек и около двухсот единиц спецтехники», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь снег убирали на центральных аллеях парковых территорий, после чего началась расчистка второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. После проведения работ специалисты выполняли обработку территорий противогололедными материалами. Напомним, что в Московской области насчитывается 193 парка культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.