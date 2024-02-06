Свыше ста ярмарок пройдут в Московской области в феврале
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В феврале на территории 40 городских округов Подмосковья проведут 163 ярмарки, на которых можно будет купить фермерские продукты, сувениры и не только. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В течение года по всей области проводятся тематические ярмарки, на которых любой желающий может купить натуральную молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделия, а также сувениры ручной работы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поддерживает местных сельхозпроизводителей и предоставляет льготные торговые места на ярмарках», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Наибольшая часть запланированных мероприятий будет приурочена ко Дню защитника Отечества, уточнили в ведомстве. Большинство ярмарок пройдут в Красногорске, Щелково и Зарайске. Полный список ярмарок доступен на этом сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.