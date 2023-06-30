Свыше ста педагогов из Подмосковья изучили новые практики по обучению детей с ОВЗ

Более ста подмосковных педагогов приняли участие в конференции, посвященной новым практикам по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Мероприятие, которое прошло в очном и дистанционном формате, организовала Академия социального управления. Девятую межрегиональную конференцию «Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: опыт и перспективы развития» провели в Ивантеевке.

На конференции педагоги обсудили в том числе организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию технологии индивидуализации таких детей в специальных классах.

В рамках мероприятия для педагогов провели мастер класс на тему организации внеурочной деятельности и профориентационной работы с детьми с ОВЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что с 1 июля будут проиндексированы зарплаты педагогов лучших колледжей региона.