В Подмосковье введут доплаты учителям и руководителям лучших колледжей – Андрей Воробьев

В Московской области с 1 июля будут введены доплаты руководителям, мастерам и учителям 10 лучших колледжей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«С 1 июля мы введем доплаты руководителям, мастерам и учителям 10 лучших колледжей Подмосковья», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Также доплаты будут введены для педагогов школ искусств Московской области. А в дальнейшем будет необходимо понять, куда направить ресурсы для улучшения качества образования, подчеркнул губернатор.