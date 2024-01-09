Свыше ста украшенных елок установили в парках Московской области
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В преддверии Нового года в парках Московской области установили 112 украшенных елок, 853 световые фигуры, а также организовали подсветку дорожек, длина которой — 95 километров. Об этом сообщили в областном Минблаго.
Министра благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что для комфорта посетителей в парковых зонах также появились пункты питания и обогрева.
«В парках региона на сегодняшний день организовано 114 кафе и 141 нестационарный торговый объект с горячей едой, напитками, сувенирами и памятными подарками», — уточнил он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.