Свыше трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за неделю

Свыше трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что транспортное средство может быть эвакуировано в случае парковки или остановки в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, трамвайных путях, тоннеле, во втором ряду или на остановках общественного транспорта.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения или по телефону 8-800-444-58-34.

Автомобилистов призвали уважать всех участников дорожного движения, соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду машин транспортных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации затора в районе Малых Вязем.