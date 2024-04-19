Свыше трех тысяч семей получили выплату к юбилею совместной жизни в Подмосковье

Ежегодно в Подмосковье юбилеи совместной жизни отмечают более 12 тысяч семей, в 2024 году выплату к этой дате получили более трех тысяч пар. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Семейные юбилеи — это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи выплатой. <…> Оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет», — отметили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что жителям региона нужно подать заявление на получение такой выплаты один раз, сделать это можно на региональном портале госуслуг. После этого выплату будут перечислять в автоматическом режиме на каждый юбилей семейной жизни. Ее размер будет зависеть от количества совместно прожитых лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.