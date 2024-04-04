Свыше трехсот работников восстановили права на оплату труда в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года свои права на оплату труда в Подмосковье восстановили более 300 работников. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье ведется активная работа по ликвидации задолженности по заработной плате работникам. Общая сумма с начала года составила около 20,5 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Вопросы по кризисным ситуациям с работодателями региона решаются каждый месяц в рамках областного Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда. На заседании присутствуют представители Прокуратуры Московской области, ГУ СК России по Московской области, Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов», Государственной инспекции труда в регионе и других ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.