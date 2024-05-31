Свыше трехсот спортсменов Подмосковья примут участие в турнире по футболу среди детских команд

Более 300 юных спортсменов в возрасте 11-13 лет примут участие в открытом турнире по футболу среди детских команд на «Кубок Флагов», который пройдет в эту субботу в городском округе Химки. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что в соревнованиях примут участие команды общеобразовательных учреждений округа, а также детские футбольные команды от местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, Белоруссии и Луганской Народной Республики. Турнир направлен на популяризацию футбола и спорта, а также укрепление международных отношений и сотрудничества, его проведут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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