Свыше трехсот тысяч человек посетили культурно-развлекательные фестивали в Подмосковье

В прошлом году 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий в Подмосковье посетили более 300 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Наиболее популярными мероприятиями стали «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей» и Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Так, например, IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, который проходил на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», собрал 14 тысяч посетителей. Более восьми тысяч человек посетили VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре, столько же — IX Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского под руководством народного артиста СССР Ю. А. Башмета в Клину.

Помимо этого, более 80 тысяч человек посетили ледовые спектакли под руководством Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Отметим, что все мероприятия организовали при поддержке Минкульттуризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.