Свыше трехсот тысяч гектаров земли проверили в Подмосковье на нарушение земельного законодательства

В Подмосковье продолжаются профилактические мероприятия, направленные на обследование земель региона. Муниципальные земельные инспекторы с начала текущего года проверили уже свыше 300 тысяч гектаров земли, сообщили в областном Минимуществе.

В сообщении ведомства уточнили, что по результатам проверок было выдано более 900 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, всего было выявлено почти 80 тысяч нарушений. Наибольшее число профилактических мероприятий провели в Можайске, Дмитрове и Ступине.

«Среди частых нарушений — неиспользование или нецелевое использование земельных участков, самозахват и произрастание борщевика», — добавила глава министерства Наталья Адигамова.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.