Свыше тринадцати тысяч человек посетили фестиваль Чайковского в Подмосковье

Более 13 тысяч тысяч человек посетили Х Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который прошел в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие длилось 10 дней. Зрители могли посетить выступления Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР, Героя труда России Юрия Башмета, народного артиста России Дениса Мацуева, немецкой оперной певицы Симоны Кермес; Московского джазового оркестра под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и не только. Помимо этого, в рамках него в Клинской детской школе искусств провели мастер-классы академии Юрия Башмета, также состоялся концерт победителей Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.