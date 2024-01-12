Свыше тринадцати тысяч задач по противогололедной обработке выполнили в Подмосковье за день

За один рабочий день в Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по противогололедной обработке, работы проводились как ручным, так и механизированным способом. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности было обработано более 5,6 тысячи территорий за один день. При этом инспекторы контролируют расход противогололедных материалов, работу проводят в тех округах, где она необходима.

«Обработку лучше проводить чистой солью — ее состав помогает быстрее растопить наледь и снег даже до твердого покрытия. Но и следует помнить, что ПГМ не должны попадать на зоны зеленых насаждений», — заключили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.