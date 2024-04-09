Свыше тысячи ям ликвидировали на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю дорожные службы Подмосковья устранили более 1,2 тысячи дефектов покрытия на региональных дорогах в четырех округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Клину специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт вблизи деревни Савино и в деревне Решоткино, в Лотошине — на Волоколамском шоссе, в Шаховской — на Волочановском шоссе, в Волоколамске — в деревне Ботово, на Ченецком шоссе и на улице Революционной в черте города. В ведомстве уточнили, что такая работа проводится во всех округах региона, завершить активную стадию ямочного ремонта планируют до начала мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.