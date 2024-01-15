Свыше тысячи детей вылечили зубы под наркозом в Подмосковье за год
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
За 2023 год стоматологическое лечение под наркозом в Московской области прошли более 1,2 тысячи детей, сообщили в областном Минздраве. Этот метод лечения применяют при психоневрологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, а также других патологиях, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией.
«Лечение стоматологических заболеваний под наркозом доступно в Московской областной и Домодедовской стоматологиях, а также Одинцовской больнице. <…> Важно, что данная услуга оказывается бесплатно при наличии медицинских показаний, по полису ОМС», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
После лечения зубов за состоянием пациентов в течение нескольких часов наблюдают анестезиологи и реаниматологи. Если их состояние стабильно, детей выписывают.
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