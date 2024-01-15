Свыше тысячи детей вылечили зубы под наркозом в Подмосковье за год

За 2023 год стоматологическое лечение под наркозом в Московской области прошли более 1,2 тысячи детей, сообщили в областном Минздраве. Этот метод лечения применяют при психоневрологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, а также других патологиях, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией.