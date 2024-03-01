Свыше тысячи новых пассажирских автобусов планируют закупить в Подмосковье в этом году
Фото: [пресс-служба губернатора МО]
В этом году в Подмосковье планируют закупить свыше тысячи новых пассажирских автобусов, сообщила пресс-служба Московской областной думы.
Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, тема доступности общественного транспорта является одной из социально-значимых. Ежедневно автобусами пользуются коло двух миллионов человек.
«Общественный транспорт охватывает 80 процентов территории региона — это крупнейшая маршрутная сеть России. Почти по двум тысячам маршрутов циркулирует свыше 8,5 тысячи автобусов», — подчеркнул спикер Мособлдумы.
Игорь Брынцалов отметил, что депутаты регионального парламента активно участвовали в разработке единого стандарта по организации пассажирских перевозок. Такая работа позволила повысить безопасность и снизить аварийность в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Красногорске откроют две дороги.