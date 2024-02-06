Свыше восьмидесяти проектов импортозамещения реализуют в Московской области в этом году
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В 2024 году в Подмосковье реализуют более 80 проектов в сфере импортозамещения, более 30 из них предполагают строительство новых производств, остальные — модернизацию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Московская область продолжает лидировать по числу проектов импортозамещения. <…> Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 86 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано около 8,5 тысячи рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На данный момент в регионе ведется реализация более 270 импортозамещающих проектов, общий объем инвестиций в них составляет 64,7 миллиарда рублей. Отметим, что найти подробную информацию о поддержке проектов в сфере импортозамещения можно на подмосковном инвестиционном портале.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.