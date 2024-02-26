Сын госпитализированного Бари Алибасова рассказал о его состоянии

Бари Алибасов-младший рассказал в беседе с RT о состоянии своего отца, госпитализированного на днях с подозрением на инсульт.

Композитор и бывший лидер групп «Интеграл» и «На-на» находится в Боткинской больнице. К нему приехал сын, но в реанимацию к отцу его не пускают. Однако Бари Алибасов-младший подтвердил, что композитор действительно находится под наблюдением врачей. Сейчас его обследуют, но инсульт не подтверждают. Точный диагноз станет известен позже.

«Пока такие домыслы по внешним признакам. По крайней мере, разговаривает, все понимает», — заключил сын Алибасова.

Наследник композитора ждет результатов анализа отца, итогов КТ и других обследований.

Напомним, что Бари Алибасова госпитализировали 25 февраля.

Ранее в СМИ сообщалось, что директора театра «Ленком» увезли в больницу. Позже сам звездный пациент прокомментировал эту информацию.