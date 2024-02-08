Сыроварня из Московской области представила свою продукцию на международной выставке

Сыроварня «Альдини» из городского округа Орехово-Зуево представила свою продукцию на международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2024», которая является крупнейшей в России и Восточной Европе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мероприятие дает возможность производителям заключать договоры с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, на выставке представлены как базовые продукты и напитки, так и деликатесы и органическое питание для здорового образа жизни. В рамках нее можно ознакомиться с новой продукцией подмосковного производителя. Так, например, там есть сыр с голубой плесенью «РОКБЕР», плавленые сыры «Горгонзола», «Камамбер», медовое масло и медовые пасты с ягодными вкусами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.