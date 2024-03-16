«Та самая дверь»: Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка

Ведущая Анастасия Ивлеева показала в личном блоге, как сходила на избирательный участок и оставила свой голос на выборах президента РФ. Блондинка все еще пытается обелить репутацию после скандальной полуголой вечеринки.

Карьера Ивлеевой пошла на спад после скандала в декабре 2023 года. Тогда блогер пригласила известных звезд и близких друзей на закрытую вечеринку. Однако дресс-код «almost naked», то есть «почти голый», позже не оценили. Мероприятие такого плана в период СВО оскорбило чувства многих патриотов и общественников, досталось даже сияющему Филиппу Киркорову и Лолите Милявской.

Киркоров смог вернуться в прежний режим работы, а вот у Лолиты и Ивлеевой с этим пока, как полагают, проблемы. Многие контракты разорвали, а в проекты не зовут. Извинения со стороны блондинки также не помогли.

Теперь ведущая изо всех сил доказывает, как заинтересована в жизни страны. Недавно Ивлеева пришла на избирательный участок №193, где оставила голос за понравившегося кандидата.

«Та самая дверь», — подписала снимок Ивлеева.

Такой комментарий блогер выбрала неспроста. Вероятно, она вспомнила оправдания Киркорова за посещение тусовки, который заявлял, что просто «зашел не в ту дверь».

Ранее сообщалось, что Народная артистка России Мария Аронова проголосовала в Подмосковье.