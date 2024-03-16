Народная артистка России Мария Аронова проголосовала на выборах президента России в Подмосковье
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Народная артистка России Мария Аронова во второй день голосования на выборах президента России посетила избирательный участок, расположенный в Московской области. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.
«Народная артистка России Мария Аронова посетила избирательный участок в Долгопрудном для того, чтобы проголосовать на выборах Президента России», — говорится в сообщении Мособлизбиркома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.