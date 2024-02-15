Такер Карлсон был шокирован ценами и ассортиментом в российском супермаркете

Такер Карлсон выложил ролик, в котором рассказал, как он закупался в московском супермаркете «Ашан». Американского журналиста поразили широкий ассортимент и низкие цены.

По словам Такера, он со спутником ради эксперимента не обращали внимания на ценники, а просто складывали в тележку продукты, которые им бы понадобились на неделю.

На кассе выбили чек на 9481 рубль 37 копеек. Это примерно $104. Карлсон сказал, что за такой набор продуктов в США ему бы пришлось заплатить вчетверо больше.

Также он обратил внимание на то, что западные санкции никак не повлияли на ассортимент в российских магазинах. Там по-прежнему много западных товаров или очень похожих на них.

Также Карлсон побывал в кафе «Вкусно — и точка», заменившем ушедший из России «Макдональдс». Там он взял два чизбургера, большую картошку, колу и кусок шоколадного торта, заплатив за это 647 рублей (примерно $7). Американец оказался доволен вкусом еды из общепита.

«Я хочу показать вам на что похожа жизнь под санкциями, когда Тони Блинкен вычеркнул вашу страну из цивилизованного мира», — сыронизировал Карлсон.

Такер Карлсон взял в Москве интервью у Владимира Путина, ставшее всемирной сенсацией. Позже российский президент рассказал, о чем они беседовали с журналистом, когда камера уже была выключена.