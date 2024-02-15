Путин признался, о чем поговорил в Карлсоном уже после официального интервью

Российский президент Владимир Путин рассказал, что как только погасли огни телекамер он провел в американским обозревателем Такером Карлсоном еще одну неформальную беседу.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин признался, что обсудил с Карлсоном так называемые еврейские погромы, что якобы были в Российской Империи в начале прошлого века и которые являются одним из факторов демонизации России странами Запада.

«Вопрос демонизации России, связанный с межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, должен был возникнуть во время официальной части, но [стал] одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены», — сказал президент, фрагмент беседы выложен в официальном аккаунте Кремля в соцсетях.

Ранее президент России в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал случай, когда глава Белого дома Джо Байден ударился, выходя из вертолета. Глава российского государства попросил быть снисходительными не журить президента США за его, порой, рассеянность и невнимательность.

Напомним, Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Технологии будущего» сыронизировал, что русский человек преспокойно может пить даже с дрожащими руками.