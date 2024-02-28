Такер Карлсон: красота Москвы заставила ненавидеть наших лидеров

Американский журналист Такер Карлсон в очередной раз высказался о превосходстве Москвы над всеми городами США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.

«Этот город гораздо красивее любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров», — сказал журналист.

Он отметил, что в его детстве в США были такие же красивые и чистые города, но теперь они исчезли. Карлсон заявил, что американские чиновники должны нести ответственность за эту метаморфозу.

В российской столице журналиста особенно потрясло метро. Он восхитился архитектурой станции «Киевская» и удивился тому, что здесь нет грязи и бомжей, как это обычно бывает в американской подземке.

После посещения Москвы Карлсон уже обвинял американские власти в «ужасной бесхозяйственности», отмечая снижение уровня жизни в США.