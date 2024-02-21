Такер Карлсон обвинил американских лидеров в «ужасной бесхозяйственности»

Уровень жизни в Соединенных Штатах неуклонно снижается, и это особенно становится заметно при посещении России. Причиной этому становится бесхозяйственность американских властей, так считает журналист Такер Карлсон, свою точку зрения он изложил на интернет-портале Blaze.

Журналист предложил любому из своих слушателей побывать хотя бы неделю в Москве. Приезжающие в нее люди поневоле начинают сравнивать ее со своим населенным пунктом. И сравнение идет не в пользу Америки.

«На самом деле это обвинение. Это радикальное обвинение нашему быстро снижающемуся уровню жизни и ужасной бесхозяйственности наших лидеров», - указал он.

Ранее Такер Карлсон поразился ценам в московских магазинах. Он в супермаркете складывал продукты в тележку, не глядя на ценники. В итоге на кассе ему пробили чек чуть более чем на 100 долларов. По утверждению журналиста, в Соединенных Штатах ему пришлось бы выложить как минимум вчетверо большую сумму.