По имеющимся данным, известный американский журналист Карлсон вылетел из столицы на авиалайнере по маршруту Москва-Белград. Данные об этом появились в социальных сетях.

Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон счел свою миссию в России окончательно выполненной. Он покинул РФ прошедшей ночью, вылетев из Москвы в Белград. Об этом сообщили очевидцы. Они даже опубликовали фото журналиста в самолете.

Ране Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал интервью Карлсону. Сам журналист также анонсировал скорый выпуск своей работы. Он выложит это интервью без купюр и вырезок на своем сайте завтра, 9 февраля.

Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин указала, что Белый дом и демократы в Соединенных штатах содрогаются от одной мысли, что интервью с Путиным увидят в Америке. Она назвала работу Карлсона возможностью для людей увидеть и услышать правду.