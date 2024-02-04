В конгрессе США пришли в ужас от возможного интервью Такера Карлсона с Путиным

Демократы в конгрессе США, а с ними и вся нынешняя администрация США, содрогаются от одной только мысли, что прилетевший накануне в Россию известный журналист Такер Карлсон возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина.

На это обратила внимание в соцсети Х член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. С ее слов, в Белом доме ненавидят, когда «кто-то вроде Карлсона идет не по сценарию».

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — написала она.

Грин подчеркнула, что только от таких людей как Карлсон, американцы «слышат правду».

Ранее сообщалось, что в Большом театре в Москве был замечен мужчина, похожий на Такера Карлсона. Сам журналист своей приезд в столицу России пока никак не афишировал.

Напомним, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон ранее не раз пытался взять интервью у Владимира Путина, но Белый дом всячески этому мешал.