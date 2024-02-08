Такер Карлсон замечен в VIP-зале аэропорта Шереметьево

Американского обозревателя Такера Карлсона, последнее время находившегося в Москве, заметили в столичном аэропорту «Шереметьево», передает телеканал RT.

Журналисты сняли, как американец зашел в VIP-зал московской аэрогавани. Более подробной информации, улетает ли Карлсон из Москвы или находится в Шереметьево по какой-то иной причине, не сообщается.

«Карлсон в аэропорту Шереметьево. Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал», — передает RT.

Напомним, несколько дней назад американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил Большой театр и прогулялся по городу. Позже он выложил видеообращение в сети, на котором с видом на Кремль признался, что взял интервью у российского лидера Владимира Путина и намерен его как можно скорее опубликовать.

Ранее стало известно, что Анонс Карлсона интервью с Путиным набрал в сети более 90 млн просмотров.