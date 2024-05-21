Такер Карлсон запустил свое шоу на российском телевидении

Американский журналист Такер Карлсон начал вести свое шоу на российском телевидении. Программу TUCKER показывает в своем эфире телеканал «Россия 24».

Первый выпуск посвящен клещам и заболеваниям, которые они передают. В течении эфира бывший ведущий Fox News разговаривал об этой проблеме с экспертом.

В феврале Такер Карлсон посетил Россию и взял нашумевшее интервью у президента страны Владимира Путина.

Американский журналист оказался в восторге от Москвы. Его восхитило столичное метро и удивили цены и ассортимент в московском супермаркете.

Позже Карлсон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался с ним встречаться.