Такер Карлсон запустил свое шоу на российском телевидении
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Американский журналист Такер Карлсон начал вести свое шоу на российском телевидении. Программу TUCKER показывает в своем эфире телеканал «Россия 24».
Первый выпуск посвящен клещам и заболеваниям, которые они передают. В течении эфира бывший ведущий Fox News разговаривал об этой проблеме с экспертом.
В феврале Такер Карлсон посетил Россию и взял нашумевшее интервью у президента страны Владимира Путина.
Американский журналист оказался в восторге от Москвы. Его восхитило столичное метро и удивили цены и ассортимент в московском супермаркете.
Позже Карлсон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался с ним встречаться.