Тактическая медицина и нейросети объединили молодежь из четырех регионов на форуме в Подмосковье
Молодежный форум Подмосковья объединил 300 участников из четырех регионов
Фото: [Министерство информации и молодежной политики Московской области]
В Подмосковье завершился четвертый молодежный форум «Мы — Россия», сообщила пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие продлилось три дня. В нем приняли участие более 300 человек из Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области.
Главной темой форума стала безопасность — от навыков первой помощи до защиты сознания от деструктивного контента. Каждое утро начиналось с тренинга по тактической медицине, который проводил ветеран боевых действий Артем Катулин. Участники отрабатывали остановку кровотечения, сердечно-легочную реанимацию и транспортировку пострадавших на носилках.
Образовательная программа была разбита на четыре направления. Сооснователь и руководитель студии видеопроизводства Роман Киселев рассказал о создании федеральной рекламы и работе с нейросетями. Начальник отдела МЧС России, спасатель первого класса и практический психолог Ярослав Плех обучал алгоритмам первой психологической помощи при истерике, панике и тревоге.
Фото: [Министерство информации и молодежной политики Московской области]
Продюсер всероссийских и международных событий Софья Евенсапер раскрыла секреты организации массовых мероприятий. Актер и эксперт по публичным выступлениям Иван Распопов учил участников уверенно выступать на публике и управлять вниманием аудитории.
Особый интерес вызвали паблик-токи. Журналист Андрей Медведев обсудил с молодыми россиянами тему коллаборационизма и информационной войны.
«Времена, когда можно было отсидеться в стороне, прошли. Работать на благо страны — это не громкий лозунг, а ежедневный выбор: в профессии, в поступках, в умении думать своей головой. На форуме я увидел именно таких ребят — мыслящих, задающих острые вопросы. И это даёт уверенность, что всё делается не зря», — отметил он.
Офицер госбезопасности Иван Грань разобрал правила поведения в экстренных ситуациях: при давке, терактах и панике. Представители проекта «ДНК России» говорили об основах государственности и философии истории.
Не менее важная часть форума была посвящена работе с нейросетями. Эксперт по внедрению искусственного интеллекта Эксперт Алексей Парфун показал, как эффективно использовать ИИ в работе и четко составлять промт.
Фото: [Министерство информации и молодежной политики Московской области]
Завершился форум масштабным фестивалем в честь Дня молодежи. Центральной площадкой стал Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске. Там развернулись события в рамках федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство». Участники и гости могли посетить концерты, мастер-классы и интерактивные зоны. Праздник объединил молодежь из разных регионов и стал достойным финалом насыщенной программы.
Ранее лекторы общества «Знание» выступят на главных площадках Дня молодежи в ЦФО.