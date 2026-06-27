Тактическая медицина и нейросети объединили молодежь из четырех регионов на форуме в Подмосковье

Мероприятие продлилось три дня. В нем приняли участие более 300 человек из Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области.

Главной темой форума стала безопасность — от навыков первой помощи до защиты сознания от деструктивного контента. Каждое утро начиналось с тренинга по тактической медицине, который проводил ветеран боевых действий Артем Катулин. Участники отрабатывали остановку кровотечения, сердечно-легочную реанимацию и транспортировку пострадавших на носилках.

Образовательная программа была разбита на четыре направления. Сооснователь и руководитель студии видеопроизводства Роман Киселев рассказал о создании федеральной рекламы и работе с нейросетями. Начальник отдела МЧС России, спасатель первого класса и практический психолог Ярослав Плех обучал алгоритмам первой психологической помощи при истерике, панике и тревоге.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики Московской области ]

Продюсер всероссийских и международных событий Софья Евенсапер раскрыла секреты организации массовых мероприятий. Актер и эксперт по публичным выступлениям Иван Распопов учил участников уверенно выступать на публике и управлять вниманием аудитории.

Особый интерес вызвали паблик-токи. Журналист Андрей Медведев обсудил с молодыми россиянами тему коллаборационизма и информационной войны.

«Времена, когда можно было отсидеться в стороне, прошли. Работать на благо страны — это не громкий лозунг, а ежедневный выбор: в профессии, в поступках, в умении думать своей головой. На форуме я увидел именно таких ребят — мыслящих, задающих острые вопросы. И это даёт уверенность, что всё делается не зря», — отметил он.

Офицер госбезопасности Иван Грань разобрал правила поведения в экстренных ситуациях: при давке, терактах и панике. Представители проекта «ДНК России» говорили об основах государственности и философии истории.

Не менее важная часть форума была посвящена работе с нейросетями. Эксперт по внедрению искусственного интеллекта Эксперт Алексей Парфун показал, как эффективно использовать ИИ в работе и четко составлять промт.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики Московской области ]

Завершился форум масштабным фестивалем в честь Дня молодежи. Центральной площадкой стал Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске. Там развернулись события в рамках федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство». Участники и гости могли посетить концерты, мастер-классы и интерактивные зоны. Праздник объединил молодежь из разных регионов и стал достойным финалом насыщенной программы.

Ранее лекторы общества «Знание» выступят на главных площадках Дня молодежи в ЦФО.