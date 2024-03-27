Танк в Нижнем Тагиле снес легковушку на перекрестке и попал на видео

Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», необычное ДТП произошло днем во вторник, 26 марта. С предприятия «Уралвагонзавод» выезжал танк и на пересечении трассы и танковой дороги врезался в легковой автомобиль.

По словам очевидцев, водитель легковушки сам спровоцировал столкновение, пытаясь проскочить дорогу на красный свет. Инцидент прокомментировали в пресс-службе завода.

«Около 14:20 в Нижнем Тагиле на танковой дороге произошло ДТП — водитель легковушки и танк не поделили дорогу», — уточнили в пресс-службе Уралвагонзавода.

О пострадавших в ходе аварии не сообщается. Отмечается, что какое-то время автомобильное движение на указанном участке было частично затруднено.

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