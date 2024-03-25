Под Ярославлем мужчина угнал скорую помощь и врезался на ней в бензовоз

Три человека попали в больницу по итогам ДТП, которое произошло в Ярославской области. Среди них – сам угонщик. Об этом сообщил ТАСС .

В поселке Туношна-Городок произошла авария. На нее прибыл экипаж скорой помощи, медики начали оказывать помощь женщине, которая пострадала в ДТП, в салоне своей машины. В это время за руль скорой сел 44-летний мужчина, он угнал автомобиль вместе с находившимися в нем людьми, пострадавшей дамой, и фельдшером, которая оказывала помощь своей пациентке. Чуть позже скорая помощь врезалась в бензовоз «Ситрак».

«Виновник и угонщик задержан, пострадавшего фельдшера госпитализировали», - указали правоохранители.

В итоге в больницу пришлось отправлять трех человек: фельдшера, угонщика и пострадавшую в первой аварии.

Ранее сообщалось о ДТП в Махачкале. Там нетрезвый водитель сбил двух пешеходов, в том числе 9-летнего мальчика. Ребенок в итоге погиб, а виновник аварии сбежал с места преступления.