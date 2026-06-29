Танцевали все: кто смог зажечь парк в Долгопрудном на Дне молодежи

От имени временно исполняющего полномочия главы города Сергея Иванова молодежь поздравила его заместитель Светлана Курсова, подчеркнув роль молодых специалистов, ученых, врачей и учителей в развитии Долгопрудного. В рамках праздника состоялось награждение руководителей и участников городских творческих коллективов.



Для гостей работали четыре тематические площадки. На площадке «Молодость» выступили рок‑группы «Картонный город» и «Определенно может быть», группа барабанщиков «CRUSH», кавер‑группа «Трубачи шоу», а специальным гостем стал Dino MC47.



Площадка «Единство» предлагала мастер‑классы — от актерского и модельного мастерства до приготовления пиццы и создания изделий ручной работы. В зоне «Гордость» желающие плели маскировочные сети и знакомились с выставкой об истории дирижаблестроения. На площадке «Мечта» прошли химические практикумы.