Ранее МЧС РФ сообщило что пожар был локализован спустя часы постоянного тушения возгорания.

«После локализации пожара открытого огня уже не было, происходило горение внутри здания, сейчас пламя отчетливо видно на крыше», — передает корреспондент информагентства, находящийся на месте.

Отмечается, что спасатели в настоящее время вернулись на исходные позиции, используя воду для тушения огня на крыше «Крокус Сити Холла».

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 62 человек, 10 тел нашли в туалете. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Более сотни пострадали.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.