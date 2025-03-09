Российские военные установили контроль над промзоной на окраине Суджи

Российские военнослужащие установили контроль над промышленной зоной на окраине Суджи в Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на оперативные источники.

Сейчас ВС РФ продолжают наступление на город сразу с нескольких направлений.

По данным SHOT, утром, 9 марта, российские бойцы освободили населенные пункты Черкасское Поречное. Там несколько десятков солдат ВСУ сдали оружие.

Также российские военные взяли под контроль населенный пункт Косица. Интенсивные бои продолжаются в Мартыновке и Малой Локне, где украинские боевики пытаются оказать сопротивление и удерживают свои позиции.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС России начали наступление на Суджу. Он отметил, что операция по освобождению оккупированных ВСУ территорий движется к финалу.

Кроме того, телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что 100 российских бойцов пробрались по газопроводу в Суджу и атаковали тыл ВСУ. Прямо из трубы солдаты ВС РФ поздравили женщин с 8 марта.