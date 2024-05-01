Тбилиси лихорадит: толпа протестантов опрокидывает автобусы и воздвигает баррикады

В Тбилиси протестующие против принятия в окончательном чтении грузинским парламентом законопроекта об иноагентах, несмотря на попытки силовиков их разогнать, отказываются покидать проспект Руставели.

Как сообщает Tbilisi life, митингующие пытаются воздвигать баррикады. В ход идет все. что угодно: начиная от торговых палаток и продолжая автобусами общественного транспорта.

Некоторые участники митинга отправились к зданию Минюста Грузии и перекрыли там дорогу. Сообщается о трех пострадавших в ходе стычек с протестующими сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, 7 марта 2023 года грузинский парламент принял в первом чтении проект закона об иностранных агентах. После этого в Тбилиси не утихают массовые митинги. Полицейским приходится вмешиваться и разгонять толпу с применением водометов и слезоточивого газа.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу Министерства внутренних дел страны прекратить разгон активистов в Тбилиси у здания парламента.