В Тбилиси жарко: президент Зурабишвили потребовала от МВД прекратить разгон активистов

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили призвала главу Министерства внутренних дел страны прекратить разгон активистов в Тбилиси у здания парламента, требующих отмены процесса принятия законопроекта об иноагентах.

Ранее стало известно, что столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента полицейские применили перцовый спрей и резиновые пули, чтобы разогнать очередные народные волнения толпы.

«Пусть власти поймут, что у них последний шанс разорвать дистанцию с населением, которая все увеличивалась и увеличивалась. Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда», — заявила Зурабишвили в эфире американского телеканала CNN.

Напомним, 7 марта 2023 года грузинский парламент принял в первом чтении проект закона об иностранных агентах. После этого в Тбилиси не утихают массовые митинги. Полицейским приходится вмешиваться и разгонять толпу с применением водометов и слезоточивого газа.