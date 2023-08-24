«Театральное представление»: таролог рассказала, почему гибель Пригожина может оказаться инсценировкой

В частности, как пишет «Фонтанка», его тело было опознано по косвенным признакам. Окончательную точку в вопросе поставит экспертиза, но африканские СМИ пишут, что известный российский военный деятель все же жив и находится в Мали. Очевидцы якобы видели его там.

Эту информацию поддержала и таролог Аделина Панина, которой при раскладе на Пригожина выпала карта Императрица.

«Она всегда говорит об искусстве, о некой театральности происходящего. Да, действительно, крушение было, погибли люди. Но это не гибель того человека, о котором заявляют сейчас все СМИ. Это 100%», — рассказала специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметила Панина, еще в начале этого месяца она сделала предсказание по картам, что к концу августа будет известие о смерти некоего публичного лица. По ее мнению, теперь оно сбылось.

«У меня такое впечатление, что человек этот жив, и что все это некое театральное представление, инсценировка, о которой мы, кстати, в скором времени узнаем. Потому что физической и фактической смерти я не вижу. Я лишь вижу известие об этом. Все закрутится очень интересным образом. Человек так аккуратно либо хочет сойти со сцены, либо в скором времени объявится и скажет: «Да, а я был и не в курсе, что происходило. Как вы могли подумать?» — добавила эзотерик.

Ранее авиаэксперт раскрыл, как уничтожили самолет Пригожина.