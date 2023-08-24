«Бортовой самописец все покажет»: авиаэксперт раскрыл, как уничтожили самолет Пригожина

Трагедия с бизнес-джетом, в котором погибли глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, потрясла всю страну. О том, что стало причиной крушения самолета, и узнает ли мир правду об этом, рассказал авиаэксперт Вадим Лукашевич.

По его словам, вскрытие черных ящиков покажет, как именно развивалась катастрофа. В скором времени правоохранительные органы установят реальные детали случившегося. Расследованием займутся компетентные органы с богатым опытом, чья объективность не вызывает вопросов — Межгосударственный Авиационный Комитет.

«МАК — он только формально межгосударственный, там все равно ведущим органом является Россия. Как пример — катастрофа MH17 над Донбассом. Сотрудники комитета как представители РФ участвовали во вскрытии черных ящиков. Голландцы, которые проводили расследование, охарактеризовали экспертов МАК как людей с безупречной репутацией. Тот факт, что заниматься делом будет МАК, уже радует», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня».

Что касается самого черного ящика, отметил Лукашевич, он покажет не только состояние борта и переговоры экипажа до момента трагедии. Любая аварийная ситуация, развивавшаяся в тот момент, будет отображена в данных, снятых с датчиков.

«Любая авария не быстротечна, но даже если так, бортовой самописец все покажет. Даже какие-то миллисекунды — все равно можно будет понять, что конкретно происходило. Из показаний будет понятно, знали ли пилоты о том, что назревает внештатная ситуация или не видели ничего. Если не знали, то это было крайне быстротечное внешнее либо внутреннее воздействие. Будет понятно, как погибал самолет», — пояснил Лукашевич.

Немаловажным является и тот факт, что хвост джета находился в двух км от места падения остальных частей. По словам эксперта, это говорит о быстром разрушении борта еще в воздухе, на высоте движения. Самолет падал частями из-за воздействия, резко разрушившего его. Противники Пригожина, будь-то украинские диверсанты или западные спецслужбы, возможно, использовали две бомбы или ПЗРК.

«Люди, снимавшие падающий самолет, слышали два хлопка. Они что-то услышали в небе и уже потом пытались что-то снять. Два хлопка — это запуск ракеты и ее взрыв. Или же уничтожать борт могли двумя взрывами, причем последовательными», — поделился мнением авиаэксперт.

Ранее стало известно, что биоматериал пассажиров бизнес-джета Пригожина направлен в Москву.