Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину

Тела погибших при крушении самолета в Афганистане россиян доставят на родину, сообщили РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

21 января в афганской провинции Бадахшан потерпел крушение чартерный самолет Falcon 10. Он выполнял рейс в Россию. На борту воздушного судна находились шесть человек, в том числе супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска. Мужчина и женщина скончались. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь. В ночь на 27 января они прибыли в Москву.

«Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что пилоты, выполнявшие рейс на рухнувшем Falcon 10, лишились пилотских свидетельств. Отмечалось, что мужчины предоставили неверные сведения Росавиации и подделали документы для управления воздушным судном.

Также, как писали источники, упавший бизнес-джет не проходил обязательное техническое обслуживание, а также нелегально получил сертификат летной годности.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сбили летевший в небе над Белгородской областью военный самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Минобороны РФ назвало случившееся терактом, организованным киевским режимом.