Минобороны РФ: под Белгородом потерпел крушение Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских пленных

В Минобороны РФ сообщили, что в среду, 23 января, крушение потерпел самолет, на борту которого находились украинские пленные , сообщают РИА Новости.

В социальных сетях публикуют видео падения самолета Ил-76. Он медленно направляется вниз. Затем появляется огромное облако черного дыма и огненного пламени. В Минобороны подтверждают факт падения самолета, но на данный момент нет информации, что стало причиной трагедии, а также, выжил ли кто-либо из присутствующих на борту.

В Минобороны сообщили количество находившихся на борту человек: 65 пленных Украины, шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Украинских военные с сопровождающими направлялись в один из населенных пунктов в Белгородской области с целью проведения обмена.

«Около 11.00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — говорится в релизе Минобороны РФ.

Известно также, что на место крушения направились члены комиссии Военно-космических сил России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил, что выехал в Корочанский район, где произошло ЧП. График его работы в связи с данным происшествием изменен. Он написал, что будет делиться подробностями после получения всех данных непосредственно на месте крушения.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли Белгород.