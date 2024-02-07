Тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями обнаружили в деревне под Наро-Фоминском
«МК»: тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями нашли в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В деревне Свитино под Наро-Фоминском обнаружили тела трех пожилых женщин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
По информации издания, убитые — две 68-летние сестры-близнецы и их 65-летняя приятельница. Трупы минувшей ночью обнаружил сосед женщин.
По предварительным данным, в совершении преступления подозревается знакомый пенсионерок. В настоящее время на месте работают следователи.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали местного жителя, который застрелил водителя скорой помощи.