Тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями обнаружили в деревне под Наро-Фоминском

«МК»: тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями нашли в Подмосковье

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В деревне Свитино под Наро-Фоминском обнаружили тела трех пожилых женщин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, убитые — две 68-летние сестры-близнецы и их 65-летняя приятельница. Трупы минувшей ночью обнаружил сосед женщин.

По предварительным данным, в совершении преступления подозревается знакомый пенсионерок. В настоящее время на месте работают следователи.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали местного жителя, который застрелил водителя скорой помощи.

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