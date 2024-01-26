Telegraph: визит Путина напугал приграничные страны ЕС

Визит Владимира Путина в Калининград напугал европейцев. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает издание Telegraph.

По данным издания, визит президента России в Калининград лишь усилил опасения политиков стран Запад о том, что возможна война со странами НАТО и вызвал панику среди европейских стран.

Отдельно издание отмечает тот факт, что визит российского лидера состоялся именно в непростое для европейцев время, когда опасения о будущей войне лишь подогреваются изнутри. Напомним, что визит Владимира Путина в Калининград состоялся в четверг, 25 января – лидер нашей страны пообщался со студентами, провел совещание о развитии Калининградской области и встречу с губернатором.