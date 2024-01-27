Telegraph: украинские генералы пришли в ужас от последнего решения Путина

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что происходящая полным ходом в РФ мобилизация военной промышленности очень скоро окончательно переломит ход действий в украинском конфликте.

Как пишет британская The Telegraph, генералы Украины пришли в ужас от слов российского лидера. Отмечается, что в настоящее время военные показатели западных партнеров Киева не идут ни в какое сравнение с мощностями российского военно-промышленного комплекса, набирающими невиданные доселе обороты.

«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин, и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий», — пишет газета.

Эксперты издания в области обороны констатировали, что в будущем превосходство Москвы над Киевом станет абсолютно подавляющим. А на Украине это прекрасно понимают и страх как боятся.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто