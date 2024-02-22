Известный изобретатель и предприниматель Маск тайно посетил администрацию США впервые за все время президентства Байдена. Это произошло в сентябре прошлого года. Такие данные распространяет сам Белый дом, и их привели журналисты телеканала NBC.

Визит был связан с обсуждением Маска и государственных чиновников искусственного интеллекта и его возможностей.

«Маск нанес визит 13 сентября. Белый дом подтвердил, что это был единственный визит в период этой администрации», - заявили авторы данной новости.

При этом в те периоды, когда кресло национального лидера занимали другие люди (Дональд Трамп и Барак Обама),миллиардер периодически совершал визиты в Белый дом.

Немного раньше Илон Маск заявил, что позиции украинской армии существенно ослабли. Киев сильно рискует, поскольку ему надо было заключить мир с Россией еще год назад. Ужен тогда стало ясно, что Украине не хватает человеческого ресурса.