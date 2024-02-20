Маск заявил об ослаблении положения Украины

Американский предприниматель, основатель компании Space X и владелец социальной сети X Илон Маск заявил, что позиции Украины ослабли. Он считает, что мирное соглашение с РФ нужно было заключать год назад.

Бизнесмен прокомментировал пост, в котором пользователь призвал прекратить огонь на Украине и заключить мир с Россией. В публикации отмечалось, что Киев проиграл войну и ничего это не изменит, так как у Украины недостаточно человеческого ресурса.

В посте также сообщалось, что 60 миллиардов долларов, которые намерены выделить США Украине, никак не изменят факт того, что РФ сохранит за собой Крым и «часть восточной Украины».

«Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее», — написал Маск под публикацией.

Администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс США срочно утвердить законопроект о помощи Украине и не только на 60 миллиардов долларов. Данный законопроект накануне утвердил сенат США, где большинство членов являются демократами. Несмотря на это спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что такие шаги все-равно не заставят одобрить этот документ.

Ранее Илон Маск также завил, что Крым и Донбасс останутся за Россией после завершения конфликта на Украине.