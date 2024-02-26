Тематическую ярмарку провели в Мытищах

В Мытищах на площади возле Дворца культуры «Яуза» в честь Дня защитника Отечества провели ярмарку. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что посетители могли приобрести рыбу, колбасные и мясные изделия, овощи, фрукты, верхнюю и легкую одежду, изделия ручной работы, домашний текстиль и многое другое. Для желающих в праздничные и предпраздничные дни также организовали бесплатную раздачу гречневой каши с мясом и горячего травяного чая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.