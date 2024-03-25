Теплая и сухая погода ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не будет.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пяти до десяти градусов тепла, в Москве — от семи до девяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, из-за какой погоды может случиться инсульт.